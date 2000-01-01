Студия флористики и декора Мирослава

Что входит в оформление

мероприятия « под ключ »

Создание концепции

Мы учтём всё ваши пожелания; цели и задачи; особенности площадки; социальный статус гостей; тренды и анти тренды. Проработав каждую деталь, мы сделаем так, что ваш проект будет на высоте!





1

Эскиз декора

Иногда лучше один раз увидеть, чем 100 раз обсудить!При планировании масштабных оформлений мы создаём эскизы как отдельных групп декора, так и всей площадки в целом.







2

Смета

Вы видите за что вы платите! По итогам встреч и обсуждений мы создадим прозрачную и понятную смету по всем зонам декора и по всем выполняемым услугам.





3

Воплощение

Вы получете декорации, которые смотрятся дорого и стильно. И не важно, будет ли это сказочное барокко или минималистичный модерн. Это не просто оформление, а ваша история, которую мы вместе расскажем гостям.

1

Гарантии

Мы работаем с юридическими

и физическим лицами. Мы заключаем официальный договор, где прописана вся наша ответственность перед вами и все условия сотрудничества.





2

Координация

При масштабных оформлениях мы выделяем своего координатора: шеф-декоратор проследит за монтажём декора на площадке, чтобы вам было спокойно в день праздника!