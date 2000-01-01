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Мы создаем красоту для вас!

Лучшие площадки Москвы и МО, 15 лет опыта, честная смета и всегда — чувство стиля!

Студия флористики и декора Мирослава

Декор мероприятий и пространств
со смыслом

и получите уникальное, стильное оформление свадьбы, корпоратива, романтического свидания, фотозоны или любого другого мероприятия

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Что входит в оформление
мероприятия «под ключ»

Создание концепции

Мы учтём всё ваши пожелания; цели и задачи; особенности площадки; социальный статус гостей; тренды и анти тренды. Проработав каждую деталь, мы сделаем так, что ваш проект будет на высоте!

1

Эскиз декора

Иногда лучше один раз увидеть, чем 100 раз обсудить!При планировании масштабных оформлений мы создаём эскизы как отдельных групп декора, так и всей площадки в целом.


2

Смета

Вы видите за что вы платите! По итогам встреч и обсуждений мы создадим прозрачную и понятную смету по всем зонам декора и по всем выполняемым услугам.

3

Воплощение

Вы получете декорации, которые смотрятся дорого и стильно. И не важно, будет ли это сказочное барокко или минималистичный модерн. Это не просто оформление, а ваша история, которую мы вместе расскажем гостям.

1

Гарантии

Мы работаем с юридическими
и физическим лицами. Мы заключаем официальный договор, где прописана вся наша ответственность перед вами и все условия сотрудничества.

2

Координация

При масштабных оформлениях мы выделяем своего координатора: шеф-декоратор проследит за монтажём декора на площадке, чтобы вам было спокойно в день праздника!

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Почему нас выбирают наши клиенты?

Умение слушать Вас

Декор мероприятий во многом зависит от моды и развития технологий, и мы постоянно повышаем квалификацию
наших сотрудников, а более 200 оформлений за последние 5 лет - это опыт!

Опыт и мастерство

Штат собственных и аутсорсинговых специалистов, производственная мастерская, собственный склад декора
и знание всех существующих в Москве прокатных компаний.
Воплотим любой проект!

Можем всё

С нами удобно, легко и приятно планировать праздник: личный менеджер решает все вопросы в согласованном с вами режиме. Мы любим своё дело и создаём вам хорошее настроение в предвкушении праздника!

Приятные люди

Вместе согласуем подробную концепцию, от цветовой гаммы
до мельчайших деталей декора, от подбора площадки, до составления меню, учитывая все ваши пожелания, цели и задачи!

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ЦЕНЫ

Любой декор и любая цветочная композиция просчитываются индивидуально, исходя из многих условий. Ниже приведены ориентировочные расценки на наши услуги. Напишите нам, чтобы узнать точные цены.

Наша миссия

Студия флористики и декора Мирослава — это коллектив профессионалов в области создания красоты, гармонии и праздничной атмосферы: декор торжеств, личных и корпоративных событий, витрин и торговых залов, а также авторские букеты и цветочные композиции для самых разных поводов!

Миссия нашей студии — создавать неповторимую атмосферу на вашем торжестве и в ваше пространстве, которая передаёт ваши смыслы и оставляет яркие воспоминания!

Мы предлагаем стильный дизайн на любой кошелек, используя экологичные и перерабатываемые материалы.
Наши дизайнеры, флористы, декораторы, столяры, монтажники и многие другие специалисты с радостью выполняют свою работу, потому что знают, что она делает счастливыми вас и ваших близких!

Наша цель — делать каждое событие незабываемым!


Ваша Мирослава

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Вопросы и ответы

Чтобы нам лучше понять друг друга, мы собрали ответы
на часто задаваемые вопросы:
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Наши контакты

Мы рады пообщаться с Вами по телефону и WhatsApp, а на сообщения в Instagram и Facebook можем отвечать с задержкой.

miroslavastudiodecor@gmail.com
+7 916 681 2179
+7 916 754 1552
Москва

Поэтому не стесняйтесь звонить нам — живое общение всегда более эффективно и приятно!

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