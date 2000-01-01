Студия флористики и декора Мирослава

Что входит в оформление
мероприятия «под ключ»
Создание концепции
Мы учтём всё ваши пожелания; цели и задачи; особенности площадки; социальный статус гостей; тренды и анти тренды. Проработав каждую деталь, мы сделаем так, что ваш проект будет на высоте!
Иногда лучше один раз увидеть, чем 100 раз обсудить!При планировании масштабных оформлений мы создаём эскизы как отдельных групп декора, так и всей площадки в целом.
Смета
Вы видите за что вы платите! По итогам встреч и обсуждений мы создадим прозрачную и понятную смету по всем зонам декора и по всем выполняемым услугам.
Воплощение
Вы получете декорации, которые смотрятся дорого и стильно. И не важно, будет ли это сказочное барокко или минималистичный модерн. Это не просто оформление, а ваша история, которую мы вместе расскажем гостям.
Гарантии
Мы работаем с юридическими
и физическим лицами. Мы заключаем официальный договор, где прописана вся наша ответственность перед вами и все условия сотрудничества.
Координация
При масштабных оформлениях мы выделяем своего координатора: шеф-декоратор проследит за монтажём декора на площадке, чтобы вам было спокойно в день праздника!